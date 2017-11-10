هالة السعيد: متفائلة بمستقبل مصر بعد رصد أفكار الشباب الواعدةأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لا يقتصر على تقوية الجانب السياسي لديهم فقط، بل الاقتصادي والإداري والإعلامي، فتعدهم قادة مستعدين للنهوض بالمجتمع

وقالت |السعيد| خلال لقائها بقناة |أون لايف|، إن التعلم من خلال هذا البرنامج لا يركز على الجانب النظري في التدريس، فهو تطبيقي ويقوم على الزيارات الميدانية ولقاءات مع القادة وصناع القرار المعنيين بالقضية محل الدراسة.وأضافت، إستراتيجية التعليم التي طرحها الوزير لخطة 2030، تتضمن كافة التحديات التي تواجه التعليم المصري، منها عدم ربط الخريج بسوق العمل وغيرها من المشكلات التي تضمنتها الإستراتيجية.