أشاد صالح هابيمانا، سفير رواندا لدى مصر، بالدور الكبير الذي أحدثه منتدى شباب العالم، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قائلا: |الأجانب إذا رأوا مصر كأنهم رأوا القارة ككل، والمنتدى أكد لهم أن أفريقيا بها تحضر وأمن واستقلال|

وقال خلال لقائه بقناة |أون لايف| على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة كل جلسات المنتدى منذ بدايتها وحتى الفعاليات الختامية، ضاعف من أهمية وتعاظم دور الشباب، ليس المصري فقط لكن الرواندي أيضًا، موضحًا أن رواندا شاركت فلكلوريًا من خلال العروض التي قدمتها في عدة ليالِ خلال المنتدى.