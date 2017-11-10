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الأرصاد: طقس اليوم معتدل والقاهرة تسجل 25 درجة
10
نوفمبر
2017
10:47 AM
بالفيديو. «الأرصاد»: الطقس معتدل.. والقاهرة تسجل 24 درجةيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.وأشار الخبراء إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وعرضت فضائية |إكسترا نيوز| بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.وسجلت درجات الحرارة في القاهرة العظمى 25 والصغرى 16، والإسكندرية 24 والصغرى 14، وشرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 17، ومحافظة الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 17.
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