عمرو الليثي: قناة «الحياة» بيتي و«واحد من الناس» قريبًاتحل الفنانة نيللي ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، في أولى حلقات عودة برنامجه «واحد من الناس» بعد توقف فترة طويلة

وقالت نيللي، خلال برومو البرنامج الذي عرضته فضائية «الحياة»، إنها بدأت حياتها الفنية منذ عمر 4 سنوات حيث شاركت في فيلم «الحرمان» مع الفنان الراحل عماد حمدي، موضحة «أنا كنت أروبة سابقة سني ما شاء الله عليا».وتروي الفنانة نيللي حكاياتها مع فوازير رمضان، قائلة: «الفوازير حياتي، وبحبها قوي واللي خلاني أوافق على تقديمها رقصات الاستعراض فيها».وعن غيابها عن الساحة الفنية، قالت: «كفاية، ومع احترامي مينفعش اللي بيتعرض في التليفزيون كدة أبدا». البرنامج يذاع في الحادية عشر مساء اليوم على فضائية «الحياة».