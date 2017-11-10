وزير التعليم: الإمارات «هتسلمنا» مليوني نسخة من كتاب «ألف اختراع»قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن المدارس اليابانية في مصر لم تتوقف كما أشيع، ولكن كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يمكن أن نبدأ مشروعًا دون التأكد من عوامل نجاحه على مدى السنوات القادمة وليس على المدى القريب فقط

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، على هامش منتدى شباب العالم على فضائية «النهار»، أن الحكومة اليابانية ستقدم قرضين لمصر، يوجهان إلى دعم التعليم الأساسي والفني والجامعي والمدرسين، وجزء منهما موجه لدعم الأطباء والتمريض، مضيفًا أن ما نشر بخصوص توقف هذا المشروع كان خاطئًا تمامًا ولا يوجد عليه دليل بل ترتب عليه إثارة البلبلة أمام الحكومة اليابانية التي يتم ترجمة ما يكتب لها.