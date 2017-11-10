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بالفيديو.. نجوى فؤاد: شادية قطعت علاقتها بالفنانين بعد ارتداء الحجاب
10
نوفمبر
2017
02:46 AM
السيسي وقرينته يزوران الفنانة شادية بالمستشفى للاطمئنان على صحتهاتحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن ذكرياتها مع الفنانة الكبيرة شادية قائلة: «ربنا يشفيها، شادية شخصية خجولة ومتتكلمش كلمتين على بعض»وقالت نجوى خلال لقائها مع الفنان إدوارد مقدم برنامج «القاهرة اليوم» المذاع على فضائية «اليوم»: «شادية كانت تعشق الأسماك المملحة، وكانت دائما تقول لي: لو تعرفي صديقا ليك رايح الصعيد خليه يجيب لي ملوحة معه»، موضحة أن علاقتها بالفنانة شادية استمرت سنوات طويلة وكانت قوية ولكن بعد ارتداء الأخيرة الحجاب انقطعت تلك العلاقة.وتابعت: «شادية امتنعت عن رؤية الفنانين بعد ارتداء الحجاب، ومكنش ينفع أزورها وهي رافضة الزيارة».
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