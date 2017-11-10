كشف الفنان إدوارد سر مكالمة الفنانة عبير صبري له على الهواء أثناء تقديمه برنامج «القاهرة اليوم» المذاع على فضائية «القاهرة»، مازحا: «عبير هتتجوز قريب وكانت عايزة تعرفني على عريسها»، وهو ما أثار سخرية الإعلامية اللبنانية «ريتا حرب»

وكانت الفنانة عبير صبري، فاجأت زميلها إدوارد بمكالمة هاتفية على تليفونه المحمول على الهواء أثناء تقديمه البرنامج، قائلة له: «عليا الطلاق بالتلاتة لازم تيجي بكرة»، فرد: «أيوه يا عبير أنتي معايا على الهواء».فقالت عبير: «متهزرش»، وأجابها «إدوارد»: «والله العظيم أنتي معايا على الهواء.. أنتي عمالة ترني لي وأنا في الهوا ففتحت عليكي، قولي حاجة للمشاهدين».فقالت الفنانة: «مساء الخير على كل المشاهدين، ومساء الخير عليكي يا ريتا العسل، وازاي تخليني أطلع على الهوا فجأة كدة، وكان في موعد بكرة وكنت بأكد على إدوارد».