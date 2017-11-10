عبير صبري تنشر صورة لعمرو دياب ودينا الشربيني بأعلام مصرفاجأت الفنانة عبير صبري، زميلها إدوارد بمكالمة هاتفية على تليفونه المحمول على الهواء أثناء تقديمه برنامج «القاهرة اليوم»

ووجهت الفنانة حديثها لإدوارد قائلة: «عليا الطلاق بالتلاتة لازم تيجي بكرة»، فرد: «أيوه يا عبير أنتي معايا على الهواء».فقالت «عبير»: «متهزرش»، وأجابها «إدوارد»: «والله العظيم أنتي معايا على الهواء.. أنتي عمالة ترني لي وأنا في الهوا ففتحت عليكي، قولي حاجة للمشاهدين».فقالت الفنانة: «مساء الخير على كل المشاهدين، ومساء الخير عليكي يا ريتا حرب، وازاي تخليني أطلع على الهوا فجأة كدة، وكان في موعد بكرة وكنت بأكد على إدوارد».