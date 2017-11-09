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بالفيديو.. الفتاة الإيزيدية تطالب العالم بمواجهة الإرهاب
09
نوفمبر
2017
23:47 PM
بالفيديو. الفتاة الإيزيدية تكشف تفاصيل لقائها بالسفير العراقيقالت لمياء بشار الفتاة الإيزيدية، إنها لا تريد أن تتعرض أي فتاة في العالم لما حدث معها، مطالبة العالم أجمع بمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.وأضافت خلال لقائها لها بفضائية «أون لايف» بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم، أنها مستعدة الذهاب لأي مكان في العالم لتروي قصة ما تعرضت له على يد أنصار داعش الإرهابى، والدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة.ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى على استضافتها وتكريمها بمنتدى شباب العالم الذي انتهت دورته الأولى في مدينة شرم الشيخ.
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