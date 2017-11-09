خبير في منتدى الشباب: العالم سيشهد كوارث طبيعية ضخمة لن يتحملهاكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدة الشاب عبد الوهاب يسري أحد منظمي منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ والذي وافته المنية قبل بدء المنتدى وانهارت والدة الشاب في البكاء أثناء التكريم

وشهدت القاعة الكبرى حفل الختام حيث يكرم الرئيس السيسي عددا كبيرا من الشباب والشخصيات والمبدعين من مصر ومختلف دول العالم إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، وذلك تقديرا لدورهم وما قاموا به من إنجازات ومجهودات في مختلف المجالات بهدف تشجيع الشباب أكثر على الابتكار والتقدم في مختلف الأنشطة وعلى أن يكون لهم دور إيجابي في المجتمع والحياة العامة والمساهمة في رفعة بلدهم.يذكر أن المنتدى يشارك به شباب من 100 جنسية مختلفة منهم شباب مؤثرون حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان.