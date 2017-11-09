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بث مباشر.. حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
09
نوفمبر
2017
19:48 PM
بالصور. توافد الشباب المشاركين على حفل ختام منتدى شرم الشيخبدأ حفل ختام فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في القاعة الكبرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب والشخصيات والمبدعين من مصر ومختلف دول العالم إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.يذكر أن المنتدى يشارك به شباب من 100 جنسية مختلفة منهم شباب مؤثرون حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان.
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بث مباشر.. حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
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