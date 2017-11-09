«تنشيط السياحة»: منتدى شرم الشيخ فرصة لاستقطاب أسواق جديدةحرص الشباب الحاضرون الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، على رفع أعلام بلادهم، للتباهي بحضورهم المنتدى أمام العالم كله

وتشهد القاعة الكبرى حفل الختام حيث يكرم الرئيس السيسي عددا كبيرا من الشباب والشخصيات والمبدعين من مصر ومختلف دول العالم إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، وذلك تقديرا لدورهم وما قاموا به من إنجازات ومجهودات في مختلف المجالات بهدف تشجيع الشباب أكثر على الابتكار والتقدم في مختلف الأنشطة، وعلى أن يكون لهم دور إيجابي في المجتمع والحياة العامة والمساهمة في رفعة بلدهم.يذكر أن المنتدى يشارك به شباب من 100 جنسية مختلفة منهم شباب مؤثرون حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان.