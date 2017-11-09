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. مشاركة متميزة لطلاب جامعة عين شمس في منتدى شباب العالمقال إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن اختيار شرم الشيخ لعقد منتدى شباب العالم بمثابة دعاية سياحية مباشرة لمدينة السلام، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لاستقطاب أسواق سياحية جديدة للمدينة.وتابع |نبيل| خلال حديثه لفضائية |أون لايف|، على هامش منتدى شباب العالم، أن المؤتمر سيكون له مردود إيجابي على دعم السياحة خلال الفترة المقبلة، مردفًا: |استشعرنا مدى شغف المشاركين بسياحة مصر|.