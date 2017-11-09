اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد سليمان: لن يجرؤ أحد على المساس بقائمتي الانتخابية في الزمالك
- الزمالك عن إدارة إبراهيم نور لمباراة المنيا بالكأس: نثق في لاعبينا
- حرس الحدود يتقدم بهدف أمام طنطا في الشوط الأول بكأس مصر
- «مولر» يشارك في تدريبات بايرن ميونيخ بعد غياب أسبوعين
- البدري يعود لقيادة الأهلي أمام الإنتاج الحربي
- إبراهيم عبد الخالق: أحلم بلقب كأس مصر مع الإسماعيلي والعودة للمنتخب
- تطور جديد في اتهامات التلاعب بتقنية الفيديو في الدوري الألماني
- عماد سليمان يطالب لاعبى المقاصة بالصحوة في لقاء المريخ
- مدرب الإسماعيلي يكشف أسباب استبعاد «دويدار وكمارا» من لقاء الشرقية
- العمراوي حكما المقاصة والمريخ.. ومبروك لطنطا والحرس بكأس مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«تنشيط السياحة»: منتدى شرم الشيخ فرصة لاستقطاب أسواق جديدة
09
نوفمبر
2017
15:49 PM
بالصور. مشاركة متميزة لطلاب جامعة عين شمس في منتدى شباب العالمقال إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن اختيار شرم الشيخ لعقد منتدى شباب العالم بمثابة دعاية سياحية مباشرة لمدينة السلام، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لاستقطاب أسواق سياحية جديدة للمدينة.وتابع |نبيل| خلال حديثه لفضائية |أون لايف|، على هامش منتدى شباب العالم، أن المؤتمر سيكون له مردود إيجابي على دعم السياحة خلال الفترة المقبلة، مردفًا: |استشعرنا مدى شغف المشاركين بسياحة مصر|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
ست الحسن - لقاء مع أبانوب فلكس .. صاحب موهبة الكلام من البطن
ست الحسن - السياحة الرياضية داخل مصر .. رياضة الزومبا نموذجا
ست الحسن - لقاء مع معتز راضي بطل مصر والعالم في الكونغ فو
الحكيم في بيتك | تعرف على أكثر انواع الانيميا انتشارا في مصر مع الدكتورة امال البشلاوي
الحكيم في بيتك | امال البشلاوي: عنصر الحديد مهم جدا في الذكاء وقد يؤثر على استيعاب الطفل
«تنشيط السياحة»: منتدى شرم الشيخ فرصة لاستقطاب أسواق جديدة
بالفيديو.. السيسي: القانون الدولي منع ابتلاع الدول الصغيرة
بالفيديو.. فعاليات إحياء الذكرى الـ13 على رحيل ياسر عرفات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع