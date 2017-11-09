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بالفيديو.. السيسي: القانون الدولي منع ابتلاع الدول الصغيرة
09
نوفمبر
2017
15:49 PM
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصراعات بين الدول انخفضت بعد تأسيس الأمم المتحدة، مردفًا: |كان فيه دول من 100 سنة تشعر بضعفها بالتهديد المحتمل لأمنها واستقرارها لأن الكبير كان بيعتدى. كان فيه دول تبتلع دول وحصل واستمر كتير ودلوقتى انتهى|.وأضاف خلال الجلسة الختامية لنموذج |محاكاة مجلس الأمن|، ضمن فعاليات منتدى الشباب، أن القانون الدولي ساهم في تقليل الصراعات حول العالم ومنع التدخل السافر للدول الكبرى في شئون الدول الصغيرة، مشيرًا إلى أن البشرية أصبحت تطور نفسها يومًا بعد يوم وتفرض الشرعية وسيادة القانون بين الدول.
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