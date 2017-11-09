فتح: إحياء ذكرى رحيل ياسر عرفات على أرض السرايا بغزةعرضت فضائية |الغد|، لقطات مصورة ترصد جانب من فعاليات إحياء الذكرى الـ13 على رحيل الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات في قطاع غزة

وتشهد غزة فعاليات كبيرة لإحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات، تزامنا مع تقديم دعم سخى من دولة الإمارات العربية ودعم سياسي من مصر لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتسوية ملفات الدم لنحو مائة عائلة من ضحايا الانقسام في القطاع.