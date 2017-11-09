قال أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادي الزمالك: «إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرعوب منذ إعلان قراري بخوض الانتخابات ضده على رئاسة النادي»

وأضاف سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد العاصمة»: «منذ استقالتي من مجلس إدارة نادي الزمالك، دخلت النادي 3 مرات أولها كانت في شهر رمضان لتناول الفطور مع صديق لى وفصله مرتضى منصور، والثانية في حفل تكريم والثالثة أثناء مشكلة زوجتى».وتابع: «أكبر كمية شطب وإيقاف وتحقيق لأعضاء النادي، كانت منذ حدوث مشكلة زوجتى داخل النادي».