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بالفيديو.. محيى إسماعيل يحرج إدوارد: أنت أهبل ولا تعرف تاريخي
09
نوفمبر
2017
04:46 AM
بالفيديو. محي إسماعيل يكشف سر رفضه تقبيل سعاد حسنىعلق الفنان محيى إسماعيل على صور الفنانين الراحلين نور الشريف وأحمد زكى وإلهام شاهين، قائلا: «كلهم تلاميذى».وأبدى الفنان إدوارد خلال برنامج «القاهرة اليوم» المذاع على فضائية «اليوم» اندهاشه من حديث محيى إسماعيل متسائلا: «نور الشريف تلميذك؟»، فقال الأخير: «على فكرة هقول عليك أهبل، مش تقرأ تاريخى.. أحلفلك على المصحف الشريف إننى اللى دخلت نور الشريف معهد التمثيل واشتغلنا مع بعض 6 أفلام».وقال: «إلهام شاهين عملت معايا أول فيلم لها في بداية حياتها الفنية وكان فيلما سيئا».
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