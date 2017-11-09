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بالفيديو.. مطالب عارضي الحرف اليدوية بشرم الشيخ من السيسي
09
نوفمبر
2017
04:43 AM
بالفيديو. معرض الحرف اليدوية بشرم الشيخ يستقبل ضيوف منتدى الشبابطلب عارضو معرض الحرف اليدوية التراثية المقام بشرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته له بتخصيص مكان دائم لهم في القاهرة.كما طالبوا الرئيس بتذليل عقبات المواد الخام، وزيادة المعارض المتنقلة داخل مصر وخارجها، واقترحت إحدى العارضات إقامة معرض في يوم تعامد الشمس على وجه رمسيس.ومن جانبه شدد |السيسي|، على وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، بضرورة الاستجابة لمطالبهم.ويضم معرض الحرف اليدوية 26 عارضا يمثلون جمعيات أهلية ومؤسسات تنموية وشبابا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتنوع معروضاتهم بين المنتجات الجلدية والمفروشات والمنسوجات المطرزة بأيدي حرفيي منطقة إخميم وحجازة الماهرين، والمشغولات الخشبية والزجاجية والملابس المستوحاة من تراث سيناء والنوبة الصعيد، والإكسسوارات والسجاد اليدوي إضافة إلى الفخار والنحاس واللوحات الفنية التشكيلية.يقام المعرض في الفترة بين 4 – 10 نوفمبر في فندق لاجونا فيستا بمحمية نبق الطبيعية بمدينة السلام، ويفتح أبوابه من الساعة الرابعة مساء حتى منتصف الليل ويحمل المعرض اسم |the forum spot|.وتهدف وزارة التضامن من وراء إقامة هذا المعرض إلى تعريف المشاركين في المنتدى الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، بالمنتجات اليدوية التراثية المصرية ذات الجودة العالية.كما تهدف الوزارة أيضًا إلى إحياء وتنمية الصناعات التراثية ذات اللمسات الإبداعية وتشجيع الشباب والنساء من الحرفيين ودعمهم اقتصاديا وتوفير المزيد من فرص العمل من أجل القضاء على البطالة، حيث توفر لهم التدريب المكثف والخامات البيئية المتنوعة والمختلفة على اختلاف المحافظات المصرية كما تمدهم بالتصميمات الحديثة والمتطورة لمواكبة الذوق العالمي وذلك لخلق فرص للتسويق عالميا فضلا عن التسويق محليا. وتعتمد منتجات الحرف اليدوية المعروضة على الخامات البيئية لمختلف المحافظات مع اللمسات الإبداعية للشباب أصحاب الحرف الذين يستمدون من التراث تصميماتهم، وهو ما يعظم من قيمتها التي تعكس مضمونا ثقافيا وفنيا يدل على الهوية والتراث المصري وقد شهد المعرض قبل بدايته رسميا إقبالا كبيرا من ضيوف منتدى شرم الشيخ.جدير بالذكر أن وزارة التضامن تقيم معارض حرفية طوال العام، أهمها معرض ديارنا الذي تنظمه التضامن في 10 محافظات مختلفة، إضافة إلى المشاركة الخارجية في معارض بدولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، ويستفيد من هذه المعارض نحو 3 ملايين أسرة منتجة.
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