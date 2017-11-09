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شقيقة قتيلة البساتين تروي تفاصيل جديدة عن الواقعة
09
نوفمبر
2017
03:47 AM
حبس عامل ذبح زوجته ونجلته وحاول الانتحار بعدها في البساتين قالت هند شقيقة قتيلة البساتين: «أختى عاشت راجل، وتعبت كثيرا لتوفير نفقات المنزل واستطاعت شراء شقة للمتهم من التوك توك الذي كانت تمتلكه، وجوزها كان مدمنا وكانت هي تعمل |خدامة| في المنازل للإنفاق عليه وعلى أولادها»وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي المذاع على فضائية «LTC»، إن زوج المجنى عليها كان يستولي على إيراد التوك توك من السائق في الشارع ويهدده بمطواة لتحصيل الإيراد وشراء المخدرات.وطالبت هند بإعدام زوج شقيقتها في الشارع بعد قيامه بقتلها وابنتهما، مضيفة: «أحد الأشخاص صدر ضده حكم بالإعدام لتعذيبه كلبا، فما بالك بالذي قتل أما وابنتها».وكانت منطقة البساتين شهدت جريمة قتل بشعة، حيث ذبح عامل زوجته وابنته، وفشل في قتل نجليه اللذين تمكنا من الهرب، ثم حاول ذبح نفسه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولى المستشار تامر عاشور رئيس النيابة التحقيق.البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا مفاده مقتل ربة منزل وابنتها ذبحا بسكين، على يد زوجها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المتهم حاول الانتحار بذبح نفسه عقب ارتكابه للجريمة.وكشفت التحريات أن الجاني حاول ذبح طفليه إلا أنهما تمكنا من الهرب، وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثتى المجنى عليهما، والاستماع لأقوال شهود العيان، وجار التحقيق للتوصل لأسباب الحادث وكشف ملابساتها.
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شقيقة قتيلة البساتين تروي تفاصيل جديدة عن الواقعة
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