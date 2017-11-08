نائب رئيس هيئة قناة السويس يتفقد أعمال وحدة «البانتون»قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مستقبل قناة السويس كشريان مائي، لن يتأثر ببحث بعض الدول عن طرق بديلة، لافتًا إلى أن سعي بعض الدول في اتخاذ طريق آخر يمر من القطب الشمالي لن ينجح

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الإبحار من القطب الشمالي مكلف جدًا حيث يتكلف استخدام |مكسرات ثلج| أمام السفينة أو في السفينة نفسها، لافتًا إلى أن قناة السويس صالحة لمرور السفن طوال العام، وتمر السفينة من البحر الأحمر للبحر الأبيض خلال 11 ساعة فقط.وأشار إلى أن قناة السويس طورت نفسها، وأصبحت تتمتع بالازدواجية، والصين وضعتها على طريق الحرير، والعمق فيها يصل إلى 24 مترا، وكل تلك المميزات تجعلها فريدة من نوعها في العالم.