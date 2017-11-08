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. السيسي: «الرجالة هيزعلوا منى وإحنا داخلين على انتخابات»أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ينبغي على الجميع أن ينحني أمام التضحيات التي تقدمها المرأة المصرية، وقال: |بقول لكل شاب خلي بالك من كل فتاة وامرأة وسيدة وانحنى أمامها إذا كنا نريد أن نعطى الحق لمن يستحق|.وأضاف خلال جلسة |حوار حول دور المرأة في صنع القرار|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن المرأة المصرية تكافح الإرهاب الذي يستهدف مستقبل أبنائها والوطن، مشيرًا إلى أنها قدمت العديد من الشهداء في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف تدمير البلد.ويشهد منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، عقد جلسة تحت عنوان |دور منظمات المجتمع المدنى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة|، وجلسة بعنوان |مستقبل تغير المناخ في العالم| وثالثة بعنوان |تأثير التكنولوجيا في التعليم| ورابعة تحت عنوان |دور السينما في مواجهة التطرف|، وخامسة بعنوان |أثر الحروب والنزاعات في اختفاء الهوية للشباب|.