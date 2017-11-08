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. لحظة وصول السيسي للمشاركة في فعاليات منتدى الشبابقال صالح هابيمانا سفير رواندا، إنه إذا سقطت مصر سقط العالم كله، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول التي لا تريد لها التقدم والازدهار، لكونها إذا نهضت وارتقت قادت العالم أجمع.وأضاف سفير رواندا خلال جلسة |حوار حول دور المرأة في صنع القرار|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: |كلما يضيق النفس على مصر يرسل الرحمن إليها إنسانًا يفتح الآفاق وهو عبدالفتاح السيسي، هو فاتح أفريقيا|.وأشار إلى أن تمكين المرأة ليس مجاملة أو هدية ولكن هو اعتراف بأن النساء هن أغلبية سكان العالم وسر استمرارية الحياة.