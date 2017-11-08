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بالفيديو.. السيسي: «الرجالة بتتجوز ويسيبوا العيال لزوجاتهم»
08
نوفمبر
2017
13:49 PM
برنامج جلسات الأربعاء لـ«منتدى شباب العالم» بشرم الشيخقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرأة المصرية تحظى بتقدير كبير في نفسه، مردفًا: |الرجالة بتتجوز وبعدين يسيبوا زوجاتهم يشيلوا العيال ويربوهم من غير مساعدة|وأضاف السيسي خلال جلسة |حوار حول دور المرأة في صنع القرار|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن إحدى النقاط السلبية في المجتمع المصري ترك الرجل الأولاد لزوجته دون المشاركة في التربية أو النفقة، معقبًا: |هو لو منصف مش هيعمل كده|.وتابع: كيف تتحمل المرأة وحدها عبء تربية الأبناء والبحث عن مصادر للإنفاق عليهم؟ويشهد منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، عقد جلسة تحت عنوان |دور منظمات المجتمع المدنى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة|، واخرى بعنوان |مستقبل تغير المناخ في العالم| وثالثة بعنوان |تأثير التكنولوجيا في التعليم| ورابعة تحت عنوان |دور السينما في مواجهة التطرف|، وخامسة بعنوان |أثر الحروب والنزاعات في اختفاء الهوية للشباب|.
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