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بالفيديو.. السيسي مازحا مع شريف إسماعيل: «عايزين سيدة مكانه»
08
نوفمبر
2017
13:49 PM
رئيس تشاد يشيد بتنظيم منتدى شباب العالممازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة «دور المرأة في صناعة القرار»، بفعاليات منتدى شباب العالم، خلال الرد على سؤال: |هل نتوقع زيادة أعداد المرأة في المناصب الحكومية خلال الفترة القادمة؟|وقال السيسي: «عايزين المرأة مكان رئيس مجلس الوزراء.. يعنى مش كده»، لترد محاورة الجلسة قائلة: «ليه لأ».ويشهد منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، عقد جلسة تحت عنوان |دور منظمات المجتمع المدنى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة|، وأخرى بعنوان |مستقبل تغير المناخ في العالم| وثالثة بعنوان |تأثير التكنولوجيا في التعليم| ورابعة تحت عنوان |دور السينما في مواجهة التطرف|، وخامسة بعنوان |أثر الحروب والنزاعات في اختفاء الهوية للشباب|.
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