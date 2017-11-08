السيسي يشارك في جلسة «دور المرأة في صناعة القرار» بمنتدى الشبابداعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامية إيمان الحصري، محاورة جلسة |حوار حول دور المرأة في صنع القرار|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بعد سؤال الأخيرة بشأن التوقعات حول تولي المرأة مناصب رفيعة في الدولة بعد وجود 4 وزيرات وأول محافظة وعدد كبير من النائبات بالبرلمان، ليرد السيسي مازحًا: |عايزين رئيسة وزراء بقى ولا إيه؟|، حيث تعالت ضحكاته والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء

وأوضح الرئيس السيسي، أن تمكين المرأة ليس بتولى المناصب فقط ولكن الأمر يتعلق بالاحترام والتقدير لمكانتها بين الناس، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى برنامج متكامل لإعادة رسم صورة المرأة الحقيقية.