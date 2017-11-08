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. لحظة وصول السيسي للمشاركة في فعاليات منتدى الشبابأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تمكين المرأة الحقيقي ليس في تولى المناصب، وإنما في احترامها وتقديرها، جاء ذلك خلال جلسة «دور المرأة في صناعة القرار»، بفعاليات منتدى شباب العالم.وأضاف: «المفروض الرجل يحط يده وراء ظهره أثناء حديثه مع الست.. مش يزعق ويشتم».ويشهد منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، عقد جلسة تحت عنوان |دور منظمات المجتمع المدنى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة|، وأخرى بعنوان |مستقبل تغير المناخ في العالم| وثالثة بعنوان |تأثير التكنولوجيا في التعليم| ورابعة تحت عنوان |دور السينما في مواجهة التطرف|، وخامسة بعنوان |أثر الحروب والنزاعات في اختفاء الهوية للشباب|.