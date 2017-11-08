السيسي يدون ملاحظات في جلسة «دور المرأة» بمنتدى الشبابقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشكلة الحقيقية هي عدم الإنصاف بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى أن تمكين المرأة في المجتمع غير كاف

وأضاف خلال |جلسة حوار حول دور المرأة في صنع القرار|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن ثقافتنا العربية تحجم من دور المرأة، لافتًا إلى أن للمرأة دورًا عظيمًا في تاريخ الأمم والمجتمعات، ويجب أن تحظى بحقوقها كاملة.ويشهد منتدى شباب العالم اليوم الأربعاء، عقد جلسة تحت عنوان |دور منظمات المجتمع المدنى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة|، وجلسة بعنوان |مستقبل تغير المناخ في العالم| وثالثة بعنوان |تأثير التكنولوجيا في التعليم| ورابعة تحت عنوان |دور السينما في مواجهة التطرف|، وخامسة بعنوان |أثر الحروب والنزاعات في اختفاء الهوية للشباب|.