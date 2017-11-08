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كل يوم - حاكم الشارقة يزور كلية الزراعة جامعة القاهرة احتفالا بدخولها ضمن أفضل 250 كلية زراعة
08
نوفمبر
2017
04:01 AM
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كل يوم - حاكم الشارقة يزور كلية الزراعة جامعة القاهرة احتفالا بدخولها ضمن أفضل 250 كلية زراعة
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