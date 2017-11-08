ربة منزل في دعوى طلاق: «بطل يشتمني»روت عبير خضر، قصة رفض طليقها دفع نفقة قائلا: «زواجي دام 18 عاما، والطلاق تم منذ عامين فقط»

وقالت خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «cbc»: «لجوئي للطلاق بعد 18 عاما بسبب طفح الكيل، وأولادي ضغطوا عليّ علشان الطلاق، بسبب رفض والدهم الإنفاق عليهم؛ فهو يعتبر مليونير، ويعمل رجل أعمال». وأوضحت أنها أقامت دعوى نفقة ولكن محامى طليقها تواصل معها، وأقنعها بشكل ودى بالتنازل عن القضايا التي أقامتها ضده.وأضافت أنها نفذت ما اتفقا عليه، إلا أنها تفاجأت بأنه تهرب منها، وروّج في المنطقة التي تسكن فيها بأنه صرف على أولاده 17 ألف جنيه.