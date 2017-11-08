استضافت الإعلامية إسعاد يونس، «رؤوف»، الشهير بـ«أوفة»، ووالده «عماد ماهر»، ووالدته «نشوى مدحت»، وشقيقته «سمر»، الذين ظهروا في حملة إعلانية في رمضان الماضي، وكانت تتناول فكرة صراع الأجيال

وقالت إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «cbc»: «مرة ضيعت 5 ساغ قعدت أعيط».من جانبه، قال عماد: إن مصروفه المدرسي لم يكن يتعدَ 1.5 جنيه، ومع ذلك كان يدخر ما يتبقى منه.أما «رؤوف»، فقال: «مصروفي 200 جنيه ومفيش فيه بركة، عايزين ورقة بـ400، والـ5 جنيهات دلوقتي ماتركبنيش تاكسي من المهندسين للزمالك».​