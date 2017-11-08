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أستاذ فقه مقارن بجامعة الأزهر: الإرهابية صنعت من القرضاوي زعيما دينيا
08
نوفمبر
2017
03:46 AM
هيئة كبار العلماء السعودية تحذر من فتن يوسف القرضاويقال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن عناصر جماعة الإخوان كانوا يستخدمون نوعا معينا من الإيمان وهو الإيمان الذي يأتي بالتجنيد وليس بالإيمان الذي يبني الضميروأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون»، أن هناك نوعين من الإيمان أحدهما أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليبني الإنسان، موضحا أن النوع الثاني من الإيمان هو الذي أتى به تيار الإسلام السياسي، بأنه يجب تنفيذ الأوامر فقط.وكشف أن الدكتور يوسف القرضاوي، الهارب في قطر، قال له في أحد اللقاءات بينهما: «أنا بأفتي الفتوى يا سعد بيستجيب لها 10 مليون شخص».وتابع سعد الهلالي: «الإرهابيون منحوا القرضاوي زعامة دينية هدفها تجنيد الشباب».
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