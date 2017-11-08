اخبار مصر
-
رياضة
- مواعيد المباريات في كأس مصر واللقاءات الودية الدولية للمنتخبات
- بالصور.. بريزنتيشن تدعو 1000 طفل يتيم لحضور مران المنتخب
- الزمالك يجمد أكاديميته بأسيوط بعد شكاوى الأهالي من الابتزاز المالي
- منطقة القاهرة تعلن جداول مباريات البراعم
- بالصور.. الوفد البحريني يناقش تطورات المنشآت الشبابية بالإسماعيلية
- جدول مباريات ثلاث أسابيع بمجموعات القسم الرابع بالقاهرة
- نافع عبد الدايم: منتخبات براعم القاهرة تتجمع مطلع ديسمبر
- أشقاء مرتجى يعلنون تأييدهم لمحمود طاهر
- عبد السلام بعد انتخابه رئيسا للمقاصة بالتزكية: شكرا للجمعية العمومية
- منطقة القاهرة لكرة القدم تقدم مواعيد سوبر براعم 2005 نصف ساعة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. رد «المفتي» على قبول صلاة المسلمة من غير الحجاب
08
نوفمبر
2017
03:44 AM
المفتي: تحديد النسل جائز شرعًا ولا نجيز عمليات الإجهاضقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الحجاب من الأمور المفروضة على المرأة المسلمة؛ فيجب عليها أن تستر بدنها ولا يظهر منها إلا وجهها وكفيها فقط، كما جاء في قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا»، وأشار إلى الوجه والكفينوأجاب |المفتى|، عبر الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| عن سؤال أرسلته إحدى السيدات تقول فيه: |إني غير محجبة فهل يقبل الله صلاتي وصيامي|، أن مسألة قَبول الأعمال مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وحده، وأنه على المسلم أن يلتزم بكافة أوامر الشريعة، وأن لا شيء منها يغني عن الآخر أو يجزئ عنها.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - حاكم الشارقة يزور كلية الزراعة جامعة القاهرة احتفالا بدخولها ضمن أفضل 250 كلية زراعة
بالفيديو.. سيدة: طليقي مليونير ويرفض دفع نفقة أولادي
بالفيديو.. إسعاد يونس: «مرة ضيعت 5 ساغ قعدت أعيط»
أستاذ فقه مقارن بجامعة الأزهر: الإرهابية صنعت من القرضاوي زعيما دينيا
بالفيديو.. رد «المفتي» على قبول صلاة المسلمة من غير الحجاب
بالفيديو.. سيدة باكية: «زوجي طلقني علشان بخلف بنات بس»
أستاذ فقه بجامعة الأزهر: تأجير المسلم محله لبائع خمور «حلال»
بالفيديو.. موظفة: «طليقي دخله الشهري 60 ألف جنيه ومبيصرفش على ابنته»
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع