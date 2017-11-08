المفتي: تحديد النسل جائز شرعًا ولا نجيز عمليات الإجهاضقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن الحجاب من الأمور المفروضة على المرأة المسلمة؛ فيجب عليها أن تستر بدنها ولا يظهر منها إلا وجهها وكفيها فقط، كما جاء في قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا»، وأشار إلى الوجه والكفين

وأجاب |المفتى|، عبر الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| عن سؤال أرسلته إحدى السيدات تقول فيه: |إني غير محجبة فهل يقبل الله صلاتي وصيامي|، أن مسألة قَبول الأعمال مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وحده، وأنه على المسلم أن يلتزم بكافة أوامر الشريعة، وأن لا شيء منها يغني عن الآخر أو يجزئ عنها.