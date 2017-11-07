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. وسيم السيسي: منتدى شباب العالم فكرة رائعةأكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أنه لا يمكن أن ينجح حاكم مع شعبه إلا إذا كان هناك حب بينهما، لافتًا إلى أن الحب ضرورة في حياة الإنسان.وأضاف خلال جلسة |الحوار بين الأجيال|، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن الحب يجب أن يتوافر في كل مناحي حياة الإنسان، لافتًا إلى أن نقصان الحب يجعل حياة الإنسان تعيسة.