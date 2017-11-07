تفاصيل جلسة «قضايا الشباب» في منتدى شرم الشيخ بحضور السيسيقال الكاميروني سرجاي، أحد الشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم: إن العديد من الطلاب الأفارقة يغامرون كل يوم بحياتهم، من أجل الوصول إلى أوروبا بحثًا عن الجنة كما يعتقدون، لافتًا إلى أنه يجب على الاتحاد الأفريقي البحث عن وسيلة جادة لوضع حد للهجرة غير الشرعية

وأضاف |سرجاى| خلال حديثه بجلسة |تحديات وقضايا تواجه شباب العالم.. سبل المواجهة لصناعة المستقبل|: |أنه من الضروري أن تفكر الدول في وسيلة محلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.