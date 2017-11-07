اكتمال وصول المشاركين في جلسة محاكاة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالمأكد ممثل مصر، بجلسة |محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|، أن خطر الإرهاب أصبح عائقًا أمام مخططات التنمية، ويجب محاربته وفق استراتيجية واضحة وشاملة

وأضاف: «نجتمع اليوم لتجديد ثقتنا في القدرة على دحر الإرهاب»، موضحًا أن مصر اتخذت خطوات مهمة على صعيد الخطاب الديني لمحاربة الفكر المتطرف.وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني لجلسات منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ، كما يشارك عدد من الشخصيات البارزة والمثقفين والنجوم ونماذج من قادة المستقبل.ويتحدث في الجلسة رئيس تشاد إدريس ديبي ومن اليابان هيروكتيكا كويكي، رئيس منظمة شبابية، وميسرك ديسك من سويسرا رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادى العالمى، وارستو يارد، وزير الشباب الإثيوبي.