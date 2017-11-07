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بالفيديو.. ضياء رشوان: أكثر من 200 مراسل أجنبي لتغطية منتدى الشباب
07
نوفمبر
2017
15:48 PM
منتدى شرم الشيخ يوصي بالاستثمار في قدرات الشباب ونشر ثقافة الحوارأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن منتدى شباب العالم يشهد اهتمام إعلاميًا كبيرًا، موضحًا أن هناك 140 مراسلا أجنبيا من وكالات أنباء عالمية وقنوات مختلفة لتغطية الفعالياتوأضاف |رشوان| خلال لقائه بفضائية «Dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الوفود الأجنبية جاءت بصحبة صحفييها أيضًا ليصل عددهم إلى أكثر من 200 مراسل، موضحًا أن الهيئة تلقت 400 طلب من الصحف ووسائل الإعلام المصرية للمشاركة في المنتدى وتم تصفيتها ليشارك نحو 200 صحفى.
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