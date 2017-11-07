منتدى شرم الشيخ يوصي بالاستثمار في قدرات الشباب ونشر ثقافة الحوارأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن منتدى شباب العالم يشهد اهتمام إعلاميًا كبيرًا، موضحًا أن هناك 140 مراسلا أجنبيا من وكالات أنباء عالمية وقنوات مختلفة لتغطية الفعاليات

وأضاف |رشوان| خلال لقائه بفضائية «Dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الوفود الأجنبية جاءت بصحبة صحفييها أيضًا ليصل عددهم إلى أكثر من 200 مراسل، موضحًا أن الهيئة تلقت 400 طلب من الصحف ووسائل الإعلام المصرية للمشاركة في المنتدى وتم تصفيتها ليشارك نحو 200 صحفى.