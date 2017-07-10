أكد الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير «فيتو»، ضرورة أن يكون هناك حوار واضح وشفاف حول تسعيرة الدواء

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أن الدواء ليس سلعة رفاهية، مشيرا إلى أنه لابد من تدخل الدولة لدعم أنواع معينة من الأدوية أو تشارك في الإنتاج.