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«السكك الحديدية»: القطارات تواجه كثافات بعد ارتفاع أسعار الوقود
10
يوليو
2017
14:49 PM
أعلن المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستزيد عدد العربات على الخطوط التي شهدت كثافات من المواطنينوقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، دفع عددا كبيرا من المواطنين للاتجاه إلى القطارات لرخص أسعارها مقارنة بالمواصلات العامة، ما تسبب في حدوث كثافة كبيرة على الخطوط.وأوضح أن مشكلة تكرار الأعطال سببها أن القطارات لم تجدد من 35 سنة، وبالتالى قطع غيارها شحيحة، موضحًا أن الهيئة ستعمل خلال عامين على تطوير البنية التحتية، وتحديث نظم الإشارات والتحكم للسكك الحديد، أما مشكلة النظافة فيتم العمل على إنشاء منظومة جديدة مع شركة خدمات النظافة في الفترة القادمة.
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