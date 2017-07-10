عودة العاملين في البرلمان البريطاني بعد إخلاء المبنى

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرا عاجلا منذ قليل، نقلًا عن رويترز، عن السماح للعاملين في مبنى البرلمان البريطانى بالعودة بعد إخلاء المبنى إثر إنذار باندلاع حريق

يذكر أنه منذ قليل، أخلى العاملون مبنى البرلمان البريطانى بعد إنذار باندلاع حريق.