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عودة العاملين في البرلمان البريطاني بعد إخلاء المبنى
10
يوليو
2017
12:49 PM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، خبرا عاجلا منذ قليل، نقلًا عن رويترز، عن السماح للعاملين في مبنى البرلمان البريطانى بالعودة بعد إخلاء المبنى إثر إنذار باندلاع حريقيذكر أنه منذ قليل، أخلى العاملون مبنى البرلمان البريطانى بعد إنذار باندلاع حريق.
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