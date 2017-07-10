أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف على التنسيق، أن حجز اختبارات القدرات عبر الإنترنت يتم لأول مرة على مستوى مصر

وأوضح «عطا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «On Live»، اليوم الإثنين، أن هذه الخدمة مستحدثة في العام الحالى، اختصارًا للوقت ولمنع الزحام الشديد على مكاتب التنسيق، مؤكدًا أن منظومة اختبارات القدرات ستتم هذا العام بشكل إلكترونى.