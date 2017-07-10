قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين، إن تحديث البطاقات التموينية سينتهي بعد 6 أيام فقط، مطالبًا المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم قبل انتهاء الفترة المحددة تحسبا لمواجهة مشكلات كبيرة

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الإثنين، أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن مستفيد من البطاقات التموينية، من إجمالي 70 مليون مواطن.