قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر الانتهاء من تجميع أسماء أوائل الثانوية العامة غدًا الثلاثاء، على أن يتم عرضها على وزير التربية والتعليم مساء نفس اليوم

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الإثنين، أن النسبة المئوية للنجاح في الثانوية العامة لم تحدد حتى الآن.وأكد أن نسبة النجاح الأولى في مواد الكيمياء نحو 73،9% والفيزياء 77،6%، واللغة الأجنبية الأولى 82،3%.