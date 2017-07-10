أعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، عن التعاقد على شراء 45 أتوبيس نقل جديد، لافتا إلى أن مشكلة النقل الجماعي في المحافظة ستنتهي للأبد

وأوضح «أبو زيد»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن تم الاستعانة بالشركة القابضة لغرب الدلتا، لعمل منظومة كامل للصيانة وشراء قطع غيار.