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رئيس جامعة المنصورة: نتعاون مع الأكاديمية الروسية للاقتصاد
10
يوليو
2017
11:48 AM
كشف الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، عن دور الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي ومشروعات خدمة، وذلك من خلال خطة لتطوير القطاع الطبي من خلال العديد من الاتفاقيات منها التعاون مع الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة العامةوتابع رئيس جامعة المنصورة، لقائه ببرنامج «صباح أون» المذاع على قناة «on live»، أن الجامعة لديها العديد من الاتفاقيات خاصة بالقطاع الطبي وأغلبها بالخارج، مشيرًا إلى أن تلك الأكاديمية تضم 52 كلية على مستوى روسيا، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتخرج فيها العديد من القيادات الروسية.وأوضح أن الهدف من ذلك التعاون هو المحاولة لإدخال برامج جديدة لرفع مستوى القيادات الإدارية وكيفية رفع الكوادر في الاقتصاد.
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