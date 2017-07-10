بكى مشجع زملكاوي عقب خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام أهلي طرابلس

قال المشجع في تصريحات لقناة أون سبورت: |حرام والله اللي بيحصل فينا ده، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللعيبة، اللي بتفكر في الاحتراف والفلوس وتنسى الجماهير اللي بتيجي وتقف وراهم وتشجعهم طوال المباراة ربنا ينتقم من لاعبي الزمالك|.