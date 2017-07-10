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بالفيديو.. انهيار مشجع: حسبنا الله وربنا ينتقم من لاعبي الزمالك
10
يوليو
2017
02:45 AM
بكى مشجع زملكاوي عقب خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام أهلي طرابلسقال المشجع في تصريحات لقناة أون سبورت: |حرام والله اللي بيحصل فينا ده، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللعيبة، اللي بتفكر في الاحتراف والفلوس وتنسى الجماهير اللي بتيجي وتقف وراهم وتشجعهم طوال المباراة ربنا ينتقم من لاعبي الزمالك|.
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