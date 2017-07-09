قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة: إن سعر كرتونة البيض انخفض من 35 جنيها، إلى 28 جنيها

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»: إن سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض خلال شهر رمضان؛ بسبب نسبة الإقبال عليه، لافتا إلى أن مصر تنتج 8 مليارات بيضة في العام.وأوضح أن سعر كرتونة البيض في المزرعة 28 جنيها، و22 جنيها لكيلو الدجاج، مطالبا الأخذ بالأسعار الاسترشادية، التي تصدرها الغرف التجارية، وعلى الأجهزة الرقابية مراقبة السوق.