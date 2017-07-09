قال الإعلامي أحمد موسى إن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، استعان بشخص آخر يشبهه للتحرك في الشارع ومساندة شعبه

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأمير القطري لم يخرج من منزله منذ يوم 5 يونيو الماضي والشخص الذي يظهر في المراكز التجارية والشوارع القطرية شبيه أمير قطر.