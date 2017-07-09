قال الإعلامي عمرو أديب، إن تراجع الدولار 3 قروش اليوم أمر مبشر ويدعو للتفاؤل، مشيرا إلى أنه في حال هبوط الدولار بهذا الشكل قد يصل لـ 17 جنيهًا

وأضاف أديب، خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إى|، أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن الدولار سيوالي انخفاضه الأيام المقبلة، مردفًا: |يارب خفف والطف والدولار ينزل|.