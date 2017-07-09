نفى الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، وجود أي تغييرات أو تعديلات في التعريفة الجمركية بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج، أو السياح الأجانب

وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «cbc»: إنه ليس هناك أي ضرائب أو جمارك تفرض على المتعلقات الشخصية للقادمين من الخارج، وما تردد عن ذلك غير صحيح، وستبقى المعاملة كما هي دون تغيير، والدليل عدم وجود شكوى من أي مواطن عائد من الخارج من أي دولة، فيما يخص هذا الأمر.وأضاف: «الأمور كما هي وأفضل، ومفيش حد هيطلع هدوم حد، علشان دي حاجات شخصية، وإذا كان لدى المواطن أجهزة كهربائية في حدود الاستخدام الشخصي بصحبته، مفيش مشكلة خالص».​