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عمرو أديب عن تعادل الزمالك مع أهلي طرابلس: يا نهار أبيض خرجنا
09
يوليو
2017
23:48 PM
علق الإعلامي عمرو أديب، على التعادل الإيجابي، الذي انتهت به مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «يا نهار أبيض الزمالك كده يخرج»وسيطرت على أديب خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، حالة الضيق والحزن من نتيجة الزمالك مع أهلي طرابلس، معربًا عن تأسفه للتجاوزات التي قام بها ألتراس وايت نايتس خلال المباراة، وإلقائه الشماريخ بأرضية الملعب، وتدمير مقاعد |كراسي| مدرجات استاد برج العرب.وأضاف: إنه من الغريب موافقة وزير الداخلية على دخول الجماهير، وحضورها المباريات، والوطن يمر بالكثير من التحديات والمشكلات، وأبرزها العمليات الإرهابية التي تنفذ ضد قوات الشرطة في كل مكان.وأردف: «أنا لو وزير داخلية مش هدخل الجمهور الملعب، خلينا في شهدائنا والناس اللي بتستشهد كل يوم».
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